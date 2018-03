Il nuovo singolo dei Pearl Jam, "Can't deny me", è finalmente uscito. Dopo la breve anteprima pubblicata da Eddie Vedder e soci sui loro canali social ufficiali negli scorsi giorni, ora si può ascoltare la canzone in versione integrale (che era stata già resa disponibile per i soli membri del fan club).

Ascolta "Can't deny me":

Secondo quanto si legge dal sito ufficiale dei Pearl Jam, "Can't deny me" anticipa il nuovo album in studio del gruppo, l'ideale seguito di " Lightning bolt " del 2013. Il disco è stato prodotto dagli stessi Pearl Jam insieme a Brendan O'Brien, già in passato al fianco di Vedder e compagni e già collaboratore di - tra gli altri - Zucchero (per il quale ha prodotto "Chocabeck" del 2010 e "Black cat" del 2016"), AC/DC e Bruce Springsteen.

Il 24 marzo i Pearl Jam chiuderanno la branca sudamericana del loro tour e si prenderanno un paio di mesi di pausa dall'attività live. Potrebbero dedicarsi proprio alle fasi finali delle lavorazioni del nuovo album, che potrebbe verosimilmente uscire in concomitanza con la partenza della branca europea del tour, a giugno. La tournée, lo ricordiamo, porterà i Pearl Jam ad esibirsi anche in Italia per un totale di tre date.