Neil Young ha collaborato con la sua compagna, l’attrice Daryl Hannah, alla realizzazione di un film intitolato “Paradox”, “una bizzarra storia di musica e amore”. Diretto dall’attrice, interpretato da Young come protagonista, ha una colonna sonora composta dallo stesso musicista, che uscirà nello stesso giorno della prima programmazione del film (il 23 marzo su Netflix).

La colonna sonora di “Paradox”, disponibile in formato digitale e su doppio vinile (tre facciate registrate e una con inciso un motivo grafico), contiene musiche di Young con i Promise of the Real, aumentati da Jim Keltner e Paul Bushnell e da un’ochestra - tutte registrate in diretta e senza sovraincisioni. Da segnalare anche la partecipazione di Willie Nelson come voce narrante e autore di uno dei brani, e dei suoi figli Lukas e Micah come coautori di un brano con Young).

Il film, ambientato “nel futuro-passato” racconta le vicende di un gruppo di fuorilegge: Neil Young interprete un personaggio chiamato “L’Uomo dal Cappello Nero” (con lui nel cast anche Micah e Lukas Nelson).

Ecco la tracklist:

Lato 1:

01. Many Moons Ago In The Future (narrazione di Willie Nelson)

02. Show Me

03. Paradox Passage 1

04. Hey

05. Paradox Passage 2

06. Diggin’ In The Dirt – Chorus (scritta da Neil Young, Lukas Nelson &

Micah Nelson)

07. Paradox Passage 3

08. Peace Trail

Lato 2:

01. Pocahontas

02. Cowgirl Jam

03. Angel Flying Too Close To The Ground (scritta da Willie Nelson)

Lato 3:

01. Paradox Passage 4

02. Diggin’ In The Dirt (scritta da Neil Young, Lukas Nelson & Micah Nelson)

03. Paradox Passage 5

04. Running To The Silver Eagle (scritta da Neil Young + Promise of the Real)

05. Baby What You Want Me To Do? (scritta da Jimmy Reed)

06. Paradox Passage 6

07. Offerings

08. How Long? (scritta da Huddle Ledbetter)

Side 4:

Artwork inciso sul vinile

Il 21 aprile, per il Record Store Day, è stata annunciata l’uscita di un altro disco di Neil Young, “Tonight’s the night live”, del quale abbiamo pubblicato qui copertina e tracklist.