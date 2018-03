Paul Simon ha annunciato la terza e ultima branca dell’Homeward Bound tour, l'ultimo della sua vita, che avrà termine – non poteva essere che così – a New York, la sua città natale.

Più sotto sono riportate tutte le nuove date del tour del 76enne cantautore newyorchese. Il 20 e il 21 settembre Simon sarà a New York per esibirsi al Madison Square Garden, ma non saranno questi gli ultimi concerti della sua carriera. L’ultimo live si terrà sempre a New York in una venue che non è ancora stata svelata.

Paul Simon dopo questo tour trascorrerà più tempo insieme alla sua famiglia, ma si augura di esibirsi occasionalmente per beneficenza. L’Homeward Bound tour prende il nome dalla canzone di Simon & Garfunkel del 1966 inclusa nel terzo album del duo, “Parsley, Sage, Rosemary e Thyme”.

Calendario concerti:

9/5 — New Orleans, LA, Smoothie King Center

9/7 — Tampa, FL, Amalie Arena

9/8 — Ft. Lauderdale, FL, BB&T Center

9/11 — Orlando, FL, Amway Center

9/12 — Atlanta, GA, Cellairis Amphitheatre

9/14 — Washington, DC, Capital One Arena

9/15 — Newark, NJ, Prudential Center

9/17 — Pittsburgh, PA, PPG Paints Arena

9/20-21 — New York, NY, Madison Square Garden

9/22 — New York, NY, TBA