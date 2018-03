Beyoncè e Jay-Z hanno annunciato il loro tour denominato come 'On The Run II', dopo il primo 'On The Run' fatto nel 2014. Il ciclo di concerti dei coniugi Carter prenderà il via il 6 giugno da Cardiff (Galles) e si chiuderà il 2 ottobre a Vancouver (Canada).

L’Italia non è stata dimenticata, la coppia d’oro del music business mondiale infatti si esibirà nel nostro paese il 6 luglio allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano e due giorni dopo, l’8 luglio, allo Stadio Olimpico di Roma.

I biglietti per entrambe le date italiane saranno disponibili per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it in anteprima dalle ore 10.00 di venerdì 16 marzo fino alle ore 17.00 di sabato 17. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 10.00 di lunedì 19 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

I possessori di carta Citi avranno diritto a partecipare alla pre-sale per le date americane, europee e della Gran Bretagna. Per gli show in vendita dal 19 marzo in America e in Europa, i possessori di carta Citi avranno l’occasione di acquistare i biglietti in anticipo a partire dalle ore 12.00 mercoledì 14 marzo fino a alle ore 17.00 di sabato 17. Per gli show nel Regno Unito, Svezia e Polonia, la presale Citi inizierà invece dalle 12.00 di lunedì 19 marzo fino alle 17.00 di giovedì 22 marzo. Per tutti i dettagli delle presale visitare il sito: citiprivatepass.com.

A partire dale ore 9.00 di mercoledì 14 marzo in Nord America e dalle ore 10.00 in Gran Bretagna ed Europa i membri del fanclub Beyhive e gli iscritti a TIDAL avranno accesso alla prevendita per tutte le date. Per entrare a far parte del fanclub Beyhive e ottenere l’accesso alle pre-sale, visitare il sito Beyonce.com. Gli iscritti a TIDAL potranno trovare tutti i dettagli su TIDAL.com o sui servizi mobile, web e app di TIDAL.