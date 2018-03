Il suo ultimo album di inediti "Prisoner 709" è stato uno dei più amati del 2017, da pubblico e stampa. E il tour non è stato da meno, con 20 sold out nelle date tra novembre e febbraio.

Così il il rapper pugliese tornerà sui palchi la prossima estate, partendo a giugno, il 27, dal Lucca Summer Festival, esibendosi tanto all'interno rassegne estive (Goa Boa, Collisioni, Sherwood Festival, Onda D'Urto), quanto in località metropolitante o di villeggiatura. I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 10.00 di martedì 13 marzo.

Ecco il calendario completo dei concerti - e qua la recensione dello show di Milano, in cui scrivevamo:

“Superare il concetto stesso di superamento mi fa stare bene”, canta il rapper nel singolo “Ti fa stare bene”. Dev’essere andata così: Michele Salvemini, nonostante non perda occasione per dichiararsi un inquieto di natura, non voleva dimostrare nulla, solo mettere in scena nel modo migliore possibile il disco più intimo e personale della sua carriera. Il risultato? A quarantaquattro anni, Caparezza e il suo pubblico sono più vicini che mai. Benedetto sia l’acufene, perché di concerti così non ne vedevamo da un po’.

27.06 Lucca, Lucca Summer Festival

29.06 Padova, Sherwood Festival

01.07 Barolo (Cn), Collisioni

03.07 Milano, Ippodromo Snai San Siro

07.07 Palmanova (Ud), Piazza Grande

09.07 Nichelino (To), Palazzina Di Caccia Di Stupinigi / Sonic Park

13.07 Villafranca (Vr), Castello Scaligero

14.07 Reggio Emilia, Lime Space

16.07 Roma, Rock In Roma - Ippodromo Delle Capannelle

18.07 Arco (Tn), Climbing Stadium

21.07 Genova, Goa Boa / Porto Antico

28.07 Servigliano (Fm), Parco Della Pace -No Sound Fest

02.08 Vasto (Ch), Stadio Aragona

09.08 Ragusa, Piazza Della Libertà

13.08 Lecce, Piazza Libertini

17.08 Follonica (Gr), Parco Centrale

19.08 Brescia, Onda D’urto Festival

21.08 Alassio (Sv), Porto Luca Ferrari / Riviera Music Festival