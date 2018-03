Il nome promette bene, la voce è ancora da rodare: in una tappa del tour con il nuovo cantante Jeff Gutt, gli Stone Temple Pilots hanno avuto un ospite - non si tratta, come nella prima data a Santa Clarita, di star come Johnny Depp o di leggende di come Wayne Kramer degli MC5. Ma di un ragazzino di 9 anni anni che di nome fa Vedder - anche se non c'è nessuna parentela: è il figlio di un amico di infanzia di Gutt.

Sotto gli occhi attenti del gruppo, Vedder ha cantato "Dead and bloated", dall'inizio alla fine, nella data di Phoenix del 10 marzo. Peccato solo per la scelta della canzone: il brano, da "Core" del 1992 fa: "I am smellin' like the rose that somebody gave me/'cause I'm dead & bloated". Ovvero: profumo come la rosa che qualcuno mi ha dato, perché sono morto e gonfio. Un testo decisamente un po' forte, per un ragazzino.

La band pubblicherà la prossima settimana, il 16 marzo, il nuovo album con Jeff Gutt, che ha preso il posto del frontman storico Scott Weiland, scomparso nel 2015. Anche Chester Bennington, scomparso nel 2017, è stato per qualche tempo il cantante della band - come vedete nella foto qua sopra.