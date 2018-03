E' noto che la fama e le sue conseguenze sono diventati uno dei temi principali, se non IL tema, della musica di Taylor Swift. Ecco allora una nuova variazione: per reagire si può anche solo ballare. E' il video di "Delicate", quarto estratto da "Reputation", dopo l'aggressivo "Look what you made me do" e dopo "...Ready for it?" ed "End game".

Taylor Swift è circondata da guardie del corpo, da reporter d'assalto, ma si sente invisibile. Mentre ripete "Is it cool that I said all that?" ("Ho detto una cosa interessante?", si mette a ballare da sola.

"Reputation" di Taylor Swift ha superato il milione di copie vendute negli Stati Uniti in soli 4 giorni, diventando immediatamente l'album di maggior successo del 2017, e superando "Divide" di Ed Sheeran (condiviso invece immediatamente su tutte le piattaforme streaming e YouTube compreso).