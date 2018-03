One Campaign, l'associazione no profit cofondata dal leader degli U2 Bono nel 2004 per la lotta alla povertà nei paesi in via di sviluppo, potrebbe essere citata in tribunale da un gruppo di ex impiegati, che hanno accusato alcuni loro superiori di molestie e maltrattamenti.

Già lo scorso mese di novembre un gruppo di dipendenti della filiale sudafricana della ong aveva depositato una denuncia presso un tribunale locale accusando i propri superiori di trattarli "peggio dei cani": ora - riferisce l'NME - un'inchiesta interna condotta dalla stessa associazione ha portato alla luce comportamenti estremamente scorretti da parte dei dirigenti di One Campaign, che tra il 2011 e il 2015 avrebbero vessato i propri sottoposti costringendoli a turni di lavoro massacranti anche durante i giorni festivi. Come se non bastasse, secondo il Guardian, tra i dipendenti dell'associazione benefica si sarebbero verificati anche diversi casi di molestie a sfondo sessuale, con tanto di impiegate demansionate per aver rifiutato le avances dei propri superiori.

Queste ultime accuse hanno costretto il presidente di One Campaign, Gayle Smith, a prendere una posizione ufficiale: "Non diamo per scontata nessuna accusa", ha assicurato l'ad in un comunicato, "Compiremo delle indagini e continueremo su questa strada nel caso dovessero emergerne delle altre. Il complesso delle prove emerso fino a ora dalle nostre inchieste mi basta per concludere che abbiamo dovuto prendere atto del nostro fallimento istituzionale".

One Campaing - attiva anche in Italia - è sostenuta da oltre sette milioni di iscritti in tutto il mondo: secondo il New York Times nel 2015 l'associazione, i cui centri maggiori hanno sede tra Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Belgio, Sudafrica, Canada e Nigeria, ha raccolto fondi per 50 milioni di dollari.