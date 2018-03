In questi giorni in tour in sudamerica con il suo gruppo insieme ai Foo Fighters di Dave Grohl, il frontman dei Queens of the Stone Age Josh Homme si è reso protagonista di un curioso episodio durante il set della band dell'ex batterista dei Nirvana: costretto dalla scaletta della serata al ruolo di spettatore, al cantante e chitarrista di Joshua Tree, California, evidentemente la posizione privilegiata riservatagli sul palco non bastava. Così Homme, infrangendo qualsiasi norma di sicurezza e prendendo un'iniziativa per la quale uno spettatore normale sarebbe stato energicamente preso in consegna dagli addetti alla sicurezza e accompagnato ai cancelli, ha pensato bene di scalare uno dei tralicci installati per sostenere la parte superiore della scenografia.

Sia i Foo Fighters che i Queens of the Stone Age saranno di scena anche nel nostro Paese, nel corso della prossima estate: Dave Grohl e compagni sono attesi per la loro unica data italiana per il 2018 alla Visarno Arena di Firenze il prossimo 14 giugno, nell'ambito del Firenze Rocks, mentre il gruppo di Josh Homme è in programma sia al Lucca Summer Festival (il prossimo 23 giugno) che agli iDays Festival di Milano (il 24 giugno).