I Pearl Jam oggi hanno fatto una bella sorpresa ai propri fan. Dopo oltre quattro anni - dai tempi dell'ultimo album "Lightning bolt" uscito nel settembre 2013 - la band guidata da Eddie Vedder ha pubblicato una nuova canzone chiamata "Can’t deny me", ma solo in esclusiva per i membri del loro Ten Club.

Chi non fosse iscritto al club può ascoltarne un assaggio di 25 secondi in una clip postata dal loro profilo Twitter che si può vedere qui sotto. Alternative Nation l’ha ascoltata per intero e riporta che il testo possiede più di un riferimento al presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

I Pearl Jam saranno in tour in Italia il prossimo giugno con tre concerti: il 22 all’Area Expo di Rho (Mi), il 24 allo Stadio Euganeo di Padova e, per chiudere, il 26 allo Stadio Olimpico di Roma.