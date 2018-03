Nel corso della puntata, andata in onda ieri sera venerdì 9 marzo, di ‘Fratelli di Crozza’ condotta dal comico genovese Maurizio Crozza, come altre volte, ha proposto la sua imitazione dell’ex frontman dei Police Sting e con il suo italiano incomprensibile. Ieri sera Crozza/Sting ha interpretato la cover di “Laura non c’è” di Nek.

Nel filmato che potete vedere più sotto, dopo avere concluso la sua imitazione Crozza ha mostrato il videomessaggio in italiano ricevuto nei giorni scorsi dal musicista inglese: “Ciao Maurizio, ogni settimana mi rompi le balle per il mio cattivo italiano e certamente hai ragione, ti ringrazio! Ma soprattutto ti ringrazio perché tutte le volte che canti una mia canzone io vengo pagato una tonnellata di soldi. Quindi Maurizio, ancora una volta grazie”.

Il 20 aprile Sting insieme a Shaggy pubblicherà l’album “44/876”. L’inedita coppia ha presentato allo scorso festival di Sanremo il singolo “Don’t make me wait”. Sul palco del Teatro Ariston Sting ha anche cantato “Io muoio per te”, la sua “Mad about you” riadattata in italiano da Zucchero. Sting ha in programma un tour e a luglio si esibirà per cinque volte anche in Italia.