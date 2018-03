Ieri sera a mezzanotte ha chiuso i battenti la storica stazione radio rock di Chicago WLUP – soprannominata familiarmente The Loop - che aveva dato il via alle sue trasmissioni nel 1977. A prendere il suo posto una programmazione di musica cristiana.

Per salutare i suoi ascoltatori e dare il benvenuto ai nuovi proprietari The Loop ha programmato quali ultime tre canzoni le luciferine "Shout at the devil" dei Motley Crue, "The number of the beast" degli Iron Maiden e "Highway to hell" degli AC/DC.

"Abbiamo cercato di aprire nuovi orizzonti, di infrangere le regole, di essere diversi e di avere persone straordinarie e di talento", ha dichiarato al Chicago Tribune l'ultimo impresario della stazione Jimmy de Castro, "Ci siamo divertiti un sacco."