Quest’anno gli Steppenwolf festeggiano il loro 50esimo anniversario, tanto è trascorso dalla pubblicazione dell’eponimo album d’esordio che comprendeva il loro inno “Born to be wild”.

Per celebrare il traguardo la storica band a stelle e strisce darà alle stampe il 16 marzo il box “Steppewolf at 50” che vanta incisioni inedite e live. Le canzoni mai registrate prima sono “From here to there eventually”, “Compared to love”, “Labor of love” e “Angel drawers”. Quest’ultimo brano lo si può ascoltare qui in anteprima.

Nel box saranno presenti delle note scritte dal frontman e fondatore della band John Kay che ha supervisionato tutta l’operazione. Scrive Kay:

"Tra tour apparentemente senza fine in patria e all'estero, siamo riusciti in qualche modo a scrivere, provare e registrare i molti album che poi abbiamo pubblicato, ma questo ritmo frenetico a volte richiede un suo pedaggio. Non solo per la band ma anche per le nostre vite e le nostre famiglie. Questo è dedicato a tutti a quelli che non hanno mai smesso di esserci quando avevamo più bisogno del loro supporto. Ogni membro del gruppo, passato e presente, ha avuto un ruolo importante come musicista, cantante o compositore nella storia degli Steppenwolf ed è quindi riconosciuto nei titoli di coda".

Tracklist

Disc 1

"Screaming Night Hog"

"From Here to There Eventually" (alternate version)*

"Angel Drawers"*

"For Ladies Only"

"You Win Again"

"My Sportin' Life"

"Drift Away"

"Straight Shootin' Woman"

"Caroline (Are You Ready for the Outlaw World)"

"Skullduggery"

"Hold Your Head Up"

"Hot Night in a Cold Town"

"Give Me News I Can Use"

"Ain't Nothin' Like It Used to Be"

"Magic Carpet Ride" (Performed With Grand Master Flash and The Furious Five)

Disc 2

"Hold On (Never Give Up Never Give In)"

"Rock & Roll Rebels"

"Give Me Life"

"Rise & Shine"

"The Wall"

"Rock & Roll War"

"Feed the Fire"

"Rock Steady"

"Down in New Orleans"

"Business Is Business"

"Compared To What"*

"Labor of Love"*

"For the Women in My Life"

Disc 3

(All Tracks Recorded Live: 1992-1995)

"Move Over"

"Rock Me"

"I'm Movin' On"

"Sookie Sookie"

"I'm Your Hootchie Cootchie Man"

"Hey Lawdy Mama"

"Desperation"

"Ride With Me"

"Snowblind Friend"

"Monster/Suicide/America"

"Magic Carpet Ride"

"Born to Be Wild"

"The Pusher"