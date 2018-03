Facebook mette a segno un'importante tripletta, per quanto riguarda gli accordi relativi alle licenze musicali: dopo aver già stretto partnership con Universal e Sony/ATV, il popolare social network firma ora un accordo anche con l'altra major, Warner Music Group.

Il nuovo accordo - proprio come quelli firmati con Universal e Sony - consentirà a Facebook di sfruttare il catalogo editoriale di Warner e permetterà alla major e agli artisti che rappresenta di guadagnare dai post sul social network e su Instagram con la musica.

A partire da questo momento, se un utente posterà un video con in sottofondo una canzone appartenente al catalogo di Warner Music Group, il post non sarà rimosso - come invece avveniva fino ad ora - e Facebook pagherà gli autori della canzone in questione: "La nostra partnership con Facebook espanderà l'universo dello streaming e creerà nuove fonti di guadagno per gli artisti", commenta Ole Obermann di Warner, "i video creati dai fan sono uno dei modi più virali in cui la musica viene fruita, ma il loro potenziale commerciale è scarsamente sfruttato. Questa collaborazione porterà a nuove possibilità per i nostri artisti".