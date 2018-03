Dove eravamo rimasti? Ah, sì: era più o meno la fine di giugno e Robbie Williams tendeva una mano a Jimmy Page, con il quale aveva discusso per mesi a causa dei lavori di ristrutturazione della casa acquistata a Londra nel 2013 dall'ex cantante dei Take That proprio accanto a quella del chitarrista dei Led Zeppelin. Williams si scusava per averlo definito una "persona mentalmente disturbata". Pace fatta? Macché. Ecco che ora i due tornano a farsi la guerra.



Secondo quanto riferiscono alcuni tabloid britannici, tra cui anche il Daily Mail, Jimmy Page - che per anni si è opposto ai lavori di ristrutturazione della casa acquistata da Williams - negli ultimi tempi ha scritto decine di lettere di obiezione destinate al consiglio comunale per spiegare le sue ragioni e cercare di ottenere in questo modo lo stop ai lavori, che prevedono (tra le altre cose) la costruzione di una piscina e di uno studio di registrazione domestico nonché lo scavo di alcuni locali interrati. Page teme che le vibrazioni possano danneggiare la sua abitazione, la Tower House, che è ritenuto un edificio di interesse storico dal Dipartimento della Cultura di Londra.



La Tower House fu infatti costruita tra il 1875 e il 1881, nel tardo periodo Vittoriano, dall'architetto William Burges, che ne voleva fare la sua dimora. Dopo la sua morte, l'edificio fu ereditato dal cognato, un certo Richard Popplewell Pullan: nella Tower House soggiornarono diversi inquilini, fino a quando nel 1962 non fu ereditata dal poeta John Betjeman. Per un lungo periodo, però, la struttura restò disabitata e andò in rovina: a ristrutturarla ci pensò una nobile di nome Lady Jane Grey, che se ne prese cura a partire dal 1965. La proprietà fu dunque acquistata nel 1969 dall'attore Richard Harris, che la rivendette nel 1972 a Jimmy Page per 350.000 sterline.



Jimmy Page ha trascinato Robbie Williams in tribunale: dopo mesi di dispute legali la causa è stata vinta proprio dall'ex cantante dei Take That. A quanto pare, però, il chitarrista dei Led Zeppelin non ha alcuna intenzione di rassegnarsi...