Esce oggi “Hold my girl”, il nuovo singolo di George Ezra incluso nell’album “Staying at Tamara’s” atteso sul mercato per il prossimo 23 marzo via Columbia Records in CD, vinile e digitale.

Il 24enne cantautore inglese ha definito l’album – che giunge a quasi quattro anni dal disco d’esordio “Wanted on voyage” - “una collezione di canzoni sulle paure, l’amore, la voglia di scappare e sognare”.

Congiuntamente alla uscita del nuovo singolo, è stato annunciato anche il concerto al Fabrique di Milano il 26 ottobre, unica data italiana del suo tour europeo.

I biglietti sono in vendita al prezzo di 25 euro più i diritti di prevendita a partire dalle ore 10.00 di giovedì 15 marzo per gli iscritti a My Live Nation. I biglietti raggiungeranno ticketmaster.it, ticketone.it e tutti i punti vendita autorizzati a partire dalle ore 10.00 di venerdì 16 marzo.