Il chitarrista dei Wilco, Nels Cline, ha dato vita a una nuova formazione jazz, la Nels Cline 4. Il 13 aprile uscirà il primo album della band “Currents, constellations”. Al fianco di Cline ci sono il chitarrista Julian Lage, il bassista Scott Colley e il batterista Tom Rainey. Il primo singolo estratto dal disco è “Imperfect 10”, il video del brano è visibile più sotto.

I due chitarristi Cline e Lage con la denominazione Nels Cline and Julian Lage hanno pubblicato nel 2014 l’album “Room”. Dice in una nota stampa Cline: "Anche nei primi giorni del nostro duo ci dicevamo sempre: 'Cosa faremmo se avessimo una sezione ritmica'".

Il Nels Cline 4 dopo la pubblicazione del disco sarà in tour, a partire dal 16 aprile a New York. Tour che farà una tappa anche in Italia, a Ferrara il 28 aprile.

Track List

1. "Furtive"

2. "Swing Ghost '59"

3. "Imperfect 10"

4. "As Close As That"

5. "Amenette"

6. "Temporarily"

7. "River Mouth (Parts 1 & 2)"

8. "For Each, A Flower"