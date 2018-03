Il prossimo 20 aprile a New York la nota casa d’aste Christie’s metterà in vendita, come riporta Rolling Stone, il pianoforte di Carole King.

Con questo pianoforte, uno Steinway modello M del 1924, la 76enne cantautrice newyorchese ha composto molti dei suoi successi, come "Been to Canaan" e "Sweet seasons". Il pianoforte è apparso anche sulla copertina dell’album “Music” (1971). Per anni, il piano è rimasto nel salotto della casa della King a Los Angeles, più recentementeè stato utilizzato nel suo ranch nell’Idaho.

Christie's ha annunciato la vendita con una clip interpretata dalla attrice Chilina Kennedy, che interpreta la King nel musical ‘Beautiful’. Il pianoforte sarà visibile al pubblico dal 12 al 20 aprile presso le Christie's Rockefeller Galleries. Ci si aspetta che venga battuto per un importo variabile tra i 40.000 e i 60.000 dollari.