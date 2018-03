Il cantautore australiano ha annunciato un tour insolito, dove le parole prenderanno il posto della musica. Si chiama “Conversation With Nick Cave” ed è un set di show – toccherà alcune città dell’East Coast degli Stati Uniti per un totale di quattro date – con la formula delle “Questions and Answers (Q&A)”: il pubblico avrà la possibilità di chiedere a King Ink qualsiasi cosa gli passi per la mente e Cave farà del suo meglio, come spiega, per rispondere. Dice la voce di “The Weeping Song”:

Ho sempre amato il format Q&A – non le interviste formali sul palco precedenti bensì le domande del pubblico successive. C’è stata una connessione con il pubblico attraverso i recenti concerti [lo “Skeleton Tree” tour, ndr] dove tutti abbiamo mostrato una sorta di desiderio di aprirci e penso che una conversazione diretta con il pubblico potrebbe essere preziosa.

E se non dovesse funzionare? Nessun problema: “Posso sempre suonare qualche canzone al piano se tutto dovesse andare orribilmente male. Ma, non so, ho una sensazione positiva a questa proposito”. Riguardo alle possibili domande, poi, Nick Cave non dà nessun limite, anzi: “Più le domande saranno franche e intime e più la serata sarà interessante”, ha dichiarato.

Il prossimo 21 aprile Cave sarà protagonista della speciale proiezione cinematografica del film-concerto “Distant Sky – Nick Cave & The Bad Seeds – Live in Copenaghen”. Qui trovate l’elenco delle sale italiane che hanno aderito all’iniziativa.

Se, invece, vedere il cantautore sullo schermo non dovesse bastarvi, il nostro farà tappa nel Belpaese la prossima estate al Lucca Summer Festival, nella giornata del 17 luglio.