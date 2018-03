Esce il prossimo 16 marzo l’ultima fatica discografica di Paul Mazzolini, alias Gazebo, nome iconico del filone elettro-dance degli anni ’80. Il progetto è dedicato proprio ai classici della musica dance che spopolava in Italia in quel periodo, ripresi da Gazebo: “Questo disco di ben 17 brani è una perfetta macchina del tempo che vi permetterà, come nel film di Zemeckis, di ritornare al futuro dove la musica era musica e le persone si incontravano dal vero”, racconta l’artista.

Nel disco è presente anche l’inedito “La divina”, in italiano, mentre le altre tracce vanno da "Passion" delle Flirts a “Survivor” di Mike Francis, da “Easy Lady” di Spagna fino alle versioni rimasterizzate di “I Like Chopin” e “Self Control” di Raf. Tra gli altri brani, citiamo “Another Life” di Kano e “People From Ibiz” di Sandy Marton. Figurano nell’album anche successi di Gazebo come “Masterpiece” rimasterizzata, “Lunatic”, “Wait”, “Rainfall Memories” e “Dolce vita”.

Il musicista, nato a Beirut, spiega così la necessità di mettersi al lavoro su un disco di questo tipo, che arriva a tre anni di distanza da “Reset”:

Il ricordo degli anni ‘80 è sempre vivo in coloro che li hanno vissuti e oggi più che mai c'è la voglia di lasciarsi andare alla leggerezza ed al divertimento della musica di quel decennio, che è stata, se vogliamo, l'ultima del pre-digitale.

L’album sarà disponibile in formato CD, digitale e vinile e può essere acquistato anche sul sito dell’artista.