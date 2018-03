I Franz Ferdinand si aggiungono alla super line up di#MilanoRocks per un evento unico e imperdibile! 🔥 . 7 settembre The National + Franz Ferdinand live a Milano Rocks Area Expo - Open Air Theatre - Experience Milano . Acquista subito il tuo biglietto su livenation.it o in tutti i punti vendita autorizzati! . ▸L 'attesissimo ritorno a Milano a distanza di 4 anni ▸ Vincitori di 2 Brit Awards e 1 NME Awards come miglior live band . Due band simbolo della scena internazionale degli ultimi 15 anni insieme per una serata eccezionale!

