J Mascis, chitarrista e cantante dei Dinosaur Jr., è uno dei tanti artisti che hanno suonato al concerto tributo per i Led Zeppelin "Music of Led Zeppelin", svoltosi ieri sera alla Carnegie Hall di New York City.

Durante la serata ricca di ospiti (Zombies, Living Colour, Richie Sambora, O.A.R.), J Mascis ha suonato una cover del classico degli Zeppelin “Tangerine” presente nell’album “Led Zeppelin III” del 1970. Potete vedere il video dell’esibizione qui sotto:

I Led Zeppelin celebreranno il cinquantesimo anniversario come band questo settembre. Di recente hanno annunciato la pubblicazione di una versione nuovamente rimasterizzata del loro classico album live “How The West Was Won” in più formati il prossimo 23 marzo, oltre ad un vinile in edizione limitata con materiale inedito in esclusiva per il Record Store Day (sabato 21 aprile).