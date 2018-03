Il gruppo rock irlandese ha annunciato la pubblicazione dell'album finale con Dolores O'Riordan. La cantante della band è morta lo scorso 15 gennaio a soli quarantasei anni. Il suo corpo è stato trovato in una stanza d'albergo di Londra mentre era in città per delle sessioni di registrazione.

In un nuovo post pubblicato sul sito ufficiale del gruppo, i compagni di band di Dolores hanno annunciato l’arrivo di nuovo materiale e una ristampa del loro album di debutto del 1993 "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?" per celebrare il suo venticinquesimo anniversario. Entrambi i progetti erano in lavorazione prima che O'Riordan morisse.

Si legge nel comunicato sul sito della band: “Possiamo confermare che dalla scorsa estate la band ha lavorato con Universal Music per la creazione di un'edizione speciale del venticinquesimo anniversario dell'album, una versione re-masterizzata con materiale inedito e altri materiali bonus di quel periodo. Avevamo programmato di pubblicare questa edizione speciale questo mese in coincidenza con il 25° anniversario. Tuttavia, data la scomparsa di Dolores a gennaio, abbiamo sospeso l'intero progetto.

Proseguono i membri dei Cranberries:

Dopo molte considerazioni abbiamo deciso di finire ciò che abbiamo iniziato. Ci abbiamo pensato e abbiamo deciso che poiché questo è qualcosa che abbiamo iniziato come band, con Dolores, dovremmo andare avanti e portarlo a termine

Il gruppo ha poi confermato che porterà a termine la registrazione di un nuovo album, iniziato l'anno scorso e per il quale Dolores aveva già registrato la voce.

Il cofanetto della ristampa per il venticinquesimo anniversario di “Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?” uscirà entro la fine dell’anno, mentre il nuovo disco dovrebbe arrivare nella prima parte del 2019.