Il 27enne cantautore britannico ha annunciato la data ufficiale di uscita del suo nuovo album intitolato “Electric Light”, prevista per il prossimo 18 maggio.

“Electric Light” è il successore dell’acclamato disco di debutto di James Bay “Chaos and the Calm” uscito a marzo del 2015 con il quale si è aggiudicato tre nominations ai Grammy. Oltre all’annuncio del nuovo album è stato condiviso anche un nuovo brano intitolato "Pink Lemonade", seconda anticipazione dopo il singolo "Wild love" uscito ad inizio febbraio.

Il cantautore britannico ha descritto così il nuovo disco: "Se dovessi descrivere il mio primo album con un’immagine sarebbe probabilmente quella di una fiamma. Mentre questo nuovo album parla di una vera evoluzione sonora ed artistica per me. La sensazione di una lampadina da 100 watt che si espande e si illumina è ciò che descrive questa evoluzione. Mi è venuto in mente il titolo ‘Electric Light’ e sapevo che era perfetto".

Ecco la tracklist di “Electric Light”:

‘Intro’

‘Wasted On Each Other’

‘Pink Lemonade’

‘Wild Love’

‘Us’

‘In My Head’

‘Interlude’

‘Just For Tonight’

‘Wanderlust’

‘I Found You’

‘Sugar Drunk High’

‘Stand Up’

‘Fade Out’

‘Slide’

James Bay sarà in concerto nel nostro paese con un’unica data l’8 luglio al Circolo Magnolia di Segrate (Mi) nell’ambito della sesta edizione di Unaltrofestival di cui è headliner.