"Ho bisogno di non avere scadenze davanti": così Ligabue, in un video pubblicato sui social, fa il punto della situazione su tutto quello che è successo nella sua carriera nel corso degli ultimi mesi, dal concept album "Made in Italy" all'operazione alle corde vocali, passando per il tour nei palasport e il film tratto dal disco.

Nel video, il rocker di Correggio smentisce le voci che lo vorrebbero di nuovo in tour nel 2018 e a proposito dei suoi prossimi progetti fa sapere di voler fare le cose con (molta) calma:

"Avrete capito che dopo due anni così ho bisogno (e addirittura voglia, in questo caso) di non avere scadenze davanti. Sono bufale quelle che leggete in giro su eventuali concerti che dovrei fare quest'anno. Non sappiamo niente nemmeno rispetto al disco perché ancora non c'ho pensato, non so quando comincerò a realizzare l'album però, insomma, siamo qui, siamo presenti, saremo presenti con i social ogni tanto e per il resto ci vediamo al più presto possibile".

Potete guardare il video proprio qui sotto: