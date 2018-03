Piccolo cambiamento nella disposizione dei posti in parterre per il concerto dei Queen e Adam Lambert al Forum di Assago, Milano, del prossimo 25 giugno. Barley Arts, il promoter italiano di Brian May e compagni, annuncia che la band ha deciso di allestire per i suoi fan il parterre in piedi: in sostanza, diversamente da quanto comunicato in precedenza, i posti per il parterre saranno posti in piedi non numerati.

Tutte le comunicazioni dettagliate per coloro che abbiano già acquistato i biglietti per il parterre saranno diffuse direttamente dagli operatori di Vivaticket. Chi non avesse ricevuto indicazioni può rivolgersi al call center Vivaticket al numero 892.234.

I fan che hanno già acquistato i biglietti per il parterre possono scegliere tra due opzioni: assistere al concerto dalla tribuna VIP settore A (allo stesso prezzo) oppure cambiare il proprio biglietto in parterre in piedi non numerato (sarà rimborsata la differenza).

Chi ha già acquistato i biglietti in parterre secondo settore potrà scegliere tra due opzioni: assistere allo show dalla tribuna gold (allo stesso prezzo) oppure cambiare il proprio biglietto in parterre in piedi non numerato (anche in questo caso, come per il primo settore, sarà rimborsata la differenza).

I biglietti per il concerto dei Queen e Adam Lambert al Forum di Assago, nominali, sono disponibili attualmente sull'unico circuito di vendita autorizzato, che è Vivaticket. Dalle ore 10 di giovedì 8 marzo saranno disponibili anche i nuovi biglietti per il parterre non numerato. Le modalità per il cambio nominativo saranno rese note prossimamente.