Her Skin è Sara Ammendolia, cantautrice ventenne nata e cresciuta a Modena e provincia. Dopo la pubblicazione di due EP, rispettivamente “Goodbye and endings” del 2015 e “Head above the deep” del 2016, Sara arriva al suo primo LP, questo “Find a place to sleep”, registrato in analogico da Davide Chiari nello studio di Riserva Indiana a maggio 2017, prodotto da Davide Chiari e Sara Ammendolia, suonato e arrangiato da Sara Ammendolia, Davide Chiari e Daniele Rossi. Dieci pezzi di delicatissimo indie folk rock sulla scia di artisti quali The Head and the Heart, Cat Power, Laura Marling e Iron and Wine.

“Find a place to sleep” è una storia. La mia storia. E spero anche la storia di qualcun altro. È un disco umano, cantato e suonato da un essere umano, per un altro essere umano. “Find a place to sleep” parla, e vuole farti sentire un po’ a casa...

