Il leader dei Limp Bizkit Fred Durst è al lavoro su un film dal titolo “Moose”, del quale l’artista è regista e co-autore. A riportare l’informazione è Variety, che ci dice anche che la pellicola, un thriller su un fan ossessionato dal suo attore preferito, ha come protagonista John Travolta. Nel film la mania dell’ammiratore diventa tale da cercare di distruggere la vita dell’oggetto della sua attenzione e a ispirare Durst è stata la sua stessa esperienza: anni fa il frontman della band nu-metal di Jacksonville ha subito lo stalking di un fan. Non è la prima volta che Durst si mette dietro alla macchina da presa, avendo già all’attivo come regista i film “The Education of Charlie Banks” (2007) e “The Longshots” (2008).

L’ultima produzione discografica dei Limp Bizkit risale al 2011, quando uscì il loro sesto album in studio, “Gold Cobra”. A distanza di sette anni la band non sembra interessata a proporre nuova musica, come aveva spiegato il chitarrista Wes Borland lo scorso mese di dicembre, esponendo la sua convinzione che i fan del gruppo non siano affatto desiderosi di ascoltare qualcosa di nuovo: “Siamo diventati un gruppo per nostalgici”, aveva concluso.