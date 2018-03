Due dei più grandi marchi automobilistici presenti sul mercato internazionale, Fiat Chrysler e Volkswagen, hanno annunciato che a partire dal prossimo primo maggio i nuovi modelli di entrambe le case saranno venduti con sei mesi di abbonamento in regalo ad Apple Music, il servizio di streaming musicale del colosso informatico californiano che potrà essere fruito attraverso CarPlay, il software sviluppato dalla società americana per i sistemi di ascolto in auto: la promozione, che terminerà il 30 aprile del 2019, interesserà il solo mercato nordamericano per Fiat Chrysler, mentre sarà estesa anche a quello europeo per i modelli Volkswagen.

La mossa della società oggi guidata da Tim Cook è da inquadrare nell'evoluzione del mercato mondiale dello streaming: Spotify, che nel segmento delle fruizioni in abbonamento è ancora leader con 71 milioni di utenti attivi, è prossima alla quotazione sui mercati, passaggio - questo - che potrebbe ulteriormente rafforzare la sua posizione. Tuttavia, la piattaforma svedese diretta da Daniel Ek non ha ancora elaborato un sistema integrato per l'ascolto in auto, lasciando aperta una fetta di mercato che Apple, il cui numero di abbonati oggi si aggira sui 36 milioni di utenti in tutto il mondo, stando alle recenti stime del Wall Street Journal, si starebbe affrettando a occupare.