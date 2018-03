La band capitanata da Tom Morello e Zack de la Rocha, scioltasi, dopo una reunion durata cinque anni, nel 2011, poco prima del definitivo addio alle scene tenne un concerto in occasione della convention nazionale del Partito Democratico statunitense presso lo Staples Center di Los Angeles. Correva l’anno 2000 e poco dopo i componenti dei Rage Against the Machine avrebbero preso strade diverse. Il live, che ha visto il gruppo attingere al repertorio delle loro hit discografiche, sarà ora disponibile in vinile a partire dal prossimo 21 aprile, data in cui cade l’ultima edizione del Record Store Day.

Ecco la tracklist di “Live at the Democratic National Convention 2000”:

Bulls on Parade

Testify

Guerilla Radio

Sleep Now in the Fire

Freedom

Killing in the Name

...e un estratto dell’esibizione: