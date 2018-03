Lodovica ha una missione impossibile, incontrare Elio e Faso degli Elio e le Storie Tese per riuscirci dovrà fare un vero e proprio appostamento…ma non è così semplice!

Lodovica Comello, attrice, conduttrice e cantante friulana lancia “Una canzone per me”. Con la collaborazione di Rockol e Radio 105, cercherà nuovi talenti nella scrittura di canzoni di successo e racconterà la ricerca attraverso pillole video distribuite su YouTube e sui suoi canali social. Un progetto che si svolge e sviluppa in rete per coinvolgere nuovi firme musicali e per valorizzare un mondo poco considerato, quello degli autori. Leggi qui per entrare nel dettaglio dell’operazione.

Il 24 e il 25 marzo a Milano si svolgeranno i casting. Lodovica e il suo staff, composto da personalità del mondo della discografia e della radio, incontreranno gli autori che più li hanno colpiti. Durante questi incontri gli artisti avranno modo di presentare in prima persona i propri elaborati. In attesa dei casting c'è ancora tempo fino al 18 marzo per inviare testi, ritornelli, riff, o semplici melodie all'indirizzo e-mail: info@unacanzoneperme.com