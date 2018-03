Uscirà il prossimo primo giugno il nuovo album della cantautrice della Virginia, dal titolo “Hell-On”, co-prodotto da Neko Case e da Bjorn Yttling e mixato da Lasse Martin.

Tra i musicisti coinvolti nella realizzazione del disco figurano i nomi di Beth Ditto, Mark Lanegan, k.d. Lang, AC Newman, Eric Bachmann, Kelly Hogan, Doug Gillard, Laura Veirs, Joey Burns e molti altri. Con k.d. lang e Laura Veirs l’artista statunitense ha già firmato il disco “case/lang/veirs” del super gruppo al femminile composto dalle tre cantautrici, uscito nel 2016.

Case racconta così la genesi dei brani:

Scrivo canzoni a partire da un sentimento di solidarietà con le persone che si sentono sole o isolate, penso di provare a conformare le persone in questo modo. Non è una via forzata ma piuttosto un “non è necessario l’impegno”; prendilo se lo vuoi, prendilo come puoi.

Aggiunge poi:

Le canzoni sono quello che io credo di essere e che cambierò, ma per ora è così e ne sono molto soddisfatta.

Prima della collaborazione con le colleghe lang e Veirs, che ha segnato l'ultima uscita discografica dell’artista, Neko Case ha dato alle stampe l’album "The Worse Things Get, the Harder I Fight, the Harder I Fight, the More I Love You" nel 2013. La prima anticipazione del nuovo lavoro condivisa dall'artista è la title track "Hell-On", che potete ascoltare qui:

Ecco la tracklist di "Hell-On" e, a seguire, la copertina del disco:

Hell-On

Last Lion Of Albion

Halls of Sarah

Bad Luck

Curse of the I-5 Corridor

Gumball Blue

Dirty Diamond

Oracle Of The Maritime

Winnie

Sleep All Summer

My Uncle’s Navy

Pitch Or Honey