Rockol porterà una squadra di 4 lettori a competere nella staffetta della Milano Marathon, in programma per domenica 8 aprile 2018, nell’ambito dell’iniziativa “Corri per Bene con Rockol” organizzata in collaborazione con l’Associazione CAF onlus, da sempre al fianco dei minori nella cura del trauma subito dai bambini vittime di abusi e maltrattamenti.

Rockol metterà a disposizione di CAF una campagna di comunicazione integrata online, declinando la valenza “charity” dell’iniziativa in chiave musicale: per far parte della squadra-Rockol, infatti, bisognerà superare un quiz online e il primo classificato nella graduatoria risultante potrà partecipare alla Milano Marathon gratuitamente insieme a 3 compagni di staffetta, con iscrizione alla gara a cura di Rockol.

Il quiz per l’accesso all’iniziativa sarà disponibile online dal 7 marzo al 18 marzo 2018. Ciascun utente avrà a disposizione 5 tentativi per migliorare la posizione nella graduatoria finale.

Ogni informazione per partecipare alla Staffetta nella squadra Rockol è disponibile qui:

http://www.rockol.it/speciali/2018/milano-marathon/