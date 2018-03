Marilyn Manson e Rob Zombie tornano in tour insieme, per la gioia dei fan dei due re dello shock rock.

Il Reverendo e Zombie hanno annunciato le date del tour "Twins of evil: the second coming", ideale seguito del loro tour congiunto del 2012. I "gemelli del male" condivideranno il palco per una serie di concerti - trenta, in totale - in programma tra luglio e agosto, ma tutti negli Stati Uniti. La branca americana del tour terminerà il 29 agosto a Irvine, in California: non è dato sapere, al momento, se seguiranno concerti anche in Europa.

Nel tour del 2012 non mancarono momenti di delirio. Durante un concerto Manson accusò Zombie di aver interrotto il suo set: "Lo prenderò a calci in culo", disse Il Reverendo alla folla. Zombie gli rispose durante la sua esibizione, commentando: "Alcuni tour insieme proprio non vanno bene". Poi, durante una cover di "School's out" di Alice Cooper, non mancò di mandare a quel paese Marilyn Manson.

Marilyn Manson è attualmente impegnato con il tour in supporto al suo ultimo album in studio, "Heaven upside down", uscito lo scorso ottobre: il 19 giugno tornerà a suonare in Italia , per un'unica data ospitata dall'Ippodromo San Siro, a Milano.

Rob Zombie, invece, è discograficamente fermo a "The electric warlock acid witch satanic orgy celebration dispenser" del 2016.