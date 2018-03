Una nuova canzone di Sade, dopo sette anni di silenzio. La cantante di origine nigeriana ha pubblicato "Flower of the universe", il pezzo che ha scritto per la colonna sonora del film "A wrinkle in time" di Ava DuVernay, l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo fantasy della scrittrice Madeleine L'Enlge.

"Flower of the universe" - che potete ascoltare qui - è stata prodotta da No I.D., produttore noto ai più per aver prodotto pezzi di Kanye West, Jay-Z, Big Sean, Drake, Nas e Kendrick Lamar. La canzone segna il ritorno sulle scene di Sade a distanza di sette anni dall'uscita del best of del 2011 "The ultimate collection" e a otto dal suo ultimo disco di inediti del 2010 "Soldier of love".