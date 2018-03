E' stato uno dei momenti più toccanti della serata degli Oscar: Eddie Vedder, armato di una Rickenbacker nera e accompagnato dall'orchestra, ha cantato un'intensa versione di "Room at the Top", di Tom Petty, per ricordare i grandi scomparsi nell'ultimo anno.

Alle spalle del leader dei Pearl Jam si vedevano i volti di grandi del cinema Harry Dean Stanton, Jonathan Demme, John Heard, Martin Landau, Glenne Headly, Roger Moore, Sam Shepard, George A. Romero, Don Rickles e Jerry Lewis.

Ma nel pomeriggio di oggi, una polemica sui nomi che l'Academy si è dimenticata nel tributo: alcuni rilevanti (Adam West, l'attore che in TV e sul grande schermo ha interpretato Batman), altri meno, almeno per noi italiani.

Uno, secondo quanto riporta Rolling Stone è stato parecchio notato: Glen Campbell, icona della musica country, attore (aveva recitata ne "Il grinta" con John Wayne, nel 1969) e nominato agli Oscar nel 2015 con "I'm Not Gonna Miss You", una delle ultime canzoni scritte prima delle fasi finali dell'Alzheimer, e inserita nel documentario "Glen Campbell…I'll Be Me" del 2014. Alla cerimonia venne cantata da Tim McGraw.

Ecco il tributo di Eddie Vedder e la canzone di Glen Campbell