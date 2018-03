TIMMUSIC rende omaggio a Alexandre Desplat, il celebre compositore francese, che in carriera può già vantare nove candidature all’Oscar, nella notte si è aggiudicato il premio per la Miglior Colonna Sonora per il lavoro svolto in “La Forma Dell’Acqua - The Shape Of Water”, la pellicola diretta da Guillermo Del Toro e vincitrice dell’Academy Award come “Miglior Film”. Desplat è riuscito ad imporsi su Hans Zimmer, Carter Burwell e Jonny Greenwood dei Radiohead, ottenendo il secondo Oscar in carriera. “Sono molto grato all’Academy - ha detto Desplat ricevendo il premio - Voglio ringraziare Guillermo, grazie per aver lasciato che la musica fosse la voce dei tuoi personaggi e che trasmettesse la bellissima malinconia dell’amore”.

Per rendere il suo tributo al compositore, TIMMUSIC ha creato una Playlist con i migliori brani del pluripremiato musicista francese. L’artista ha scritto alcune tra le colonne sonore più famose del panorama cinematografico mondiale. Sono incluse all’interno della playlist di TIMMUSIC le colonne sonore de “La ragazza con l'orecchino di perla”, “Grand Budapest Hotel”, “The Imitation Game”, “The Danish Girl”, “Il curioso caso di Benjamin Button”, “New Moon”, “Il discorso del re” ed “Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 1 & Parte 2”.

