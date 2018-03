“You must love me”, scritta da Andrew Lloyd Webber e Tim Rice per il film “Evita”, e interpretata nel 1996 da Madonna (era l’unica scritta appositamente per il film, mentre le altre erano quelle già composte per il musical, e vinse un Oscar come Miglior Canzone Originale), è stata reincisa da Lana Del Rey per essere inclusa in un doppio album compilation intitolato “Andrew Lloyd Webber Unmasked: The Platinum Collection”.

Qui le due versioni:

Insieme a “You must love me”, altri brani dell’album saranno "Learn to be lonely" da “The Phantom of the Opera” cantata da Beyoncé e ”With One Look" da “Sunset Boulevard” cantata da Barbra Streisand. “Andrew Lloyd Webber Unmasked” uscirà il 16 marzo.