Se gli Anthrax qualche anno fa avevano presentato un whisky in edizione limitata chiamato “Indians”, i Metallica a un whisky stanno addirittura per dare il loro nome a un whisky, come avevano fatto in passato anche i Motorhead, o gli AC/DC e Ozzy Osbourne (con una birra) e Marilyn Manson (con l’assenzio Mansinthe).

Il distillatore Dave Pickerell ha collaborato con la band nella progettazione e nella produzione di un whisky - più precisamente un whiskey, come lo chiamano gli irlandesi e gli americani - intitolato ai Metallica, che a loro volta starebbero valutando l’opportunità di investire in una distilleria.

Posso dire solo che stiamo lavorando su un prodotto eccezionale, e che probabilmente per produrlo costruiremo una piccola distilleria, probabilmente nella zona di San Francisco o della Bay Area.

Per il momento nessuna dichiarazione in merito da parte dei Four Horsemen.