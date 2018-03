Il cantautore britannico di "You're Beautiful" non ha dimenticato l'Italia dall'itinerario della sua tournée estiva 2018: James Blunt ha annunciato oggi cinque date in Italia nel corso del prossimo mese di luglio. La voce di "Back to Bedlam" sarà di scena il prossimo 10 luglio al Porto Antico di Genova, l'11 al Gran Teatro Geox di Padova, il 13 a Pistoia Blues, il 16 al Carpi Summer Festival e il 17 all'Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti per l'evento saranno disponibili a partire dalla mattina del prossimo mercoledì, 7 marzo, sul circuito TicketOne e presso tutte le altre piattaforme autorizzate.

Gli ultimi passaggi dal vivo di Blunt in Italia risalgono appena allo scorso novembre, quando l'artista - nell'ambito del tour promozionale del suo ultimo album, "The afterlove" - fece tappa per tre spettacoli a Roma, Firenze e Milano.