Intervistato dalla testata tedesca Deutschlandfunk, Eric Erlandson, un tempo unico elemento maschile e chitarrista delle Hole, ha lanciato precise accuse a Courtney Love, la già leader del gruppo di "Celebrity Skin".

L'oggi cinquantacinquenne musicista ha additato nella "megalomania" della vedova di Kurt Cobain la ragione dello scioglimento del gruppo, dalla militanza nel quale - nonostante il buon successo riscosso negli anni Novanta - non ha tratto alcun beneficio economico.

"Quando abbiamo iniziato aveva un preciso obbiettivo e un mucchio di piani: pensavo davvero che saremmo stati capaci di cambiare il mondo", ha spiegato Erlandson: "Però, guardando indietro, devo ammetterlo: eravamo solo una band. Ci siamo tolti molte soddisfazioni, ma ci siamo anche resi conto che il mondo si riesce a cambiarlo solo raggiungendo davvero le persone".

"E noi non ne fummo capaci", ha proseguito il chitarrista: "Eravamo riusciti a entrare nella top 40 delle classifiche di vendita, ma poi Courtney ci portò in una fase di stallo. Ed è questa la ragione per la quale definisco quanto successo il classico caso di megalomania nel quale lei non ha fatto altro che spararsi in un piede. Nel peggiore dei modi, poi, perché la sua scelta non l'ha capita nessuno. E' salita sul palco a Vancouver e ha detto: 'Questo sarà il nostro ultimo concerto, da domani smetto per fare un film".

"Un film underground sulla vita di William Burroughs che non ha visto quasi nessuno", ricorda Erlandson: "Tutti ci siamo chiesti: davvero ha sciolto la band per questo? Non aveva senso. Avevamo fatto la fame per dieci anni. E ancora quando registrammo 'Celebrity Skin' non è che me la stessi passando benissimo. La nostra etichetta ci disse che avevamo venduto un milione e mezzo di copie di 'Live Through This' e un altro milione e mezzo di copie di 'Celebrity Skin', ma io non ho mai visto un soldo".