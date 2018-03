Alla fine la presa del Dolby Theatre - dove poche ore fa si è chiusa la cerimonia di assegnazione dei Premi Oscar 2018 - da parte della crème alt/indie rock non c'è stata: il chitarrista dei Radiohead Jonny Greenwood (in lizza nella categoria "miglior colonna sonora" per "Il filo nascosto") e Sufjan Stevens (in gara per il titolo di "miglior canzone originale" per "Mystery of Love", che il "nostro" Luca Guadagnino ha inserito nella soundtrack del suo "Chiamami con il tuo nome") sono tornati a casa a mani vuote.

La statuetta come "Best Score" è stata conquistata da Alexandre Desplat per il lavoro su "La forma dell'acqua - The Shape of Water": il compositore francese ha così bissato il successo riscosso presso la Academy nel 2015, quando fu insignito di un premio Oscar nella medesima categoria per la partitura di "Grand Budapest Hotel".

Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez sono stati premiati con l'Oscar nella categoria "Best Original Song" per "Remember Me", uno dei brani di punta inseriti nel film Disney "Coco": grandi sconfitti, oltre a Stevens, sono Mary J. Blige e Raphael Saadiq, che insieme a Taura Stinson facevano parte della cinquina di candidati grazie a "Remember Me", brano inserito nella colonna sonora di "Mudbound".