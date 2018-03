Una reunion con tutti gli ex membri degli Stadio, nel 2019: ad annunciarlo è Gaetano Curreri, il frontman del gruppo bolognese. "Il prossimo anno ci ritroveremo con tutti gli Stadio che sono stati Stadio", ha detto Curreri, ospite questa sera, domenica 4 marzo, del programma televisivo "Non è l'Arena" condotto da Massimo Giletti per ricordare l'amico e collega Lucio Dalla nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 75esimo compleanno.

Ulteriori dettagli relativi a questa reunion non sono stati resi noti: non ci è dato sapere, dunque, se Gaetano Curreri e compagni condivideranno il palco con gli ex membri del gruppo per un unico concerto-evento o se, invece, gli ex musicisti si ricongiungeranno alla band per un tour. Tra gli ex componenti degli Stadio ci sono i tastieristi Fabio Liberatori (nel gruppo dal 1977, l'anno di fondazione, fino al 1986) e Roberto Costa (che ha suonato con Curreri e compagni dal 1985 al 1990), il chitarrista Ricky Portera (anche lui negli Stadio dal 1977 al 1986), il bassista Marco Nanni (nella formazione fino al 1989).

Lo scorso anno gli Stadio hanno festeggiato i loro primi quarant'anni di carriera con un tour che li ha visti riproporre sul palco i loro successi.