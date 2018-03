Gli Arctic Monkeys, come già anticipato da Rockol qualche giorno fa, la prossima estate torneranno in concerto in Italia: la band guidata da Alex Turner ha appena annunciato due date, in programma a Roma e Milano.

Il gruppo, prossimo a tornare sulle scene con un nuovo album, sarà a Roma il 26 maggio: suonerà sul palco della Cavea dell'Auditorium parco della Musica nell'ambito del Roma Summer Fest, la manifestazione estiva ospitata dall'auditorium capitolino.

A Milano gli Arctic Monkeys suoneranno invece il 4 giugno, al Mediolanum Forum di Assago.

Sia i biglietti per il concerto di Roma che quelli per il concerto di Milano saranno in vendita dalle ore 10 di venerdì 9 marzo: quelli per la data romana potranno essere acquistati su Ticketone, quelli per la data milanese su Ticketone e Ticketmaster. Sempre dalle ore 10 di venerdì 9 i biglietti saranno disponibili anche presso tutti i punti vendita autorizzati.

Sarà possibile acquistare un massimo di quattro biglietti a transazione: il nome dell'intestatario dell'ordine, fornito in fase di registrazione sul sito di Ticketone e su quello di Ticketmaster, verrà riportato sui biglietti acquistati. L'intestatario dell'ordine dovrà presentarsi ai cancelli con il biglietto ed il proprio documento d'identità valido (no fotocopie). In caso di acquisto multiplo, tutti i biglietti riporteranno il nominativo dell'intestatario dell'ordine, il quale dovrà presentarsi ai cancelli insieme alle altre persone destinatarie dei biglietti riportanti il suo nome.

Questi i prezzi per il concerto del 26 maggio a Roma:

- Cavea parterre posto unico in piedi: 50 euro (più diritti di prevendita)

- Tribuna centrale: 45 euro (+ d.p.)

- Tribuna mediana: 45 euro (+ d.p.)

- Tribuna laterale: 40 euro (+ d.p.)

- Tribunetta alta: 40 euro (+ d.p.)

Questi, invece, i prezzi per il concerto del 4 giugno a Milano:

- Parterre posto unico in piedi: 45 euro (+ d.p.)

- Tribuna numerata anello A: 55 euro (+ d.p.)

- Tribuna gold centrale anello B: 55 euro (+ d.p.)

- Tribuna laterale non numerata anello B: 45 euro (+ d.p.)

- Tribuna centrale numerata anello C: 45 euro (+ d.p.)

- Tribuna centrale non numerata anello C: 40 euro (+ d.p.)