Oggi pomeriggio in tv, a partire dalle 17.05 su Rai1, andrà in onda uno speciale "Techetechetè" dedicato a Lucio Battisti e Lucio Dalla, per ricordare con alcuni video i due cantautori, nati a distanza di poche ore l'uno dall'altro: Dalla avrebbe compiuto oggi, 4 marzo, 75 anni (il nostro ricordo qui); e Battisti avrebbe spento lo stesso numero di candeline domani, 5 marzo.

Nel corso dello speciale, intitolato "Lo speciale di chiamarsi Lucio", verranno mostrate ai telespettatori immagini d'archivio legate alle partecipazioni di Battisti e Dalla ai programmi televisivi della Rai.

Sui canali social di "Techetechetè" sono state pubblicate alcune anticipazioni dello speciale dedicato a Battisti e Dalla:

"Techetechetè", per chi non lo conoscesse, è un programma televisivo ideato da Elisabetta Barduagni basato sui cosiddetti videoframmenti: le varie puntate del programma, che solitamente tiene compagnia ai telespettatori nella stagione estiva, quando quiz e game show vanno in ferie, sono costruite "incollando" tra loro brevi clip pescate dagli archivi della Rai. Grande attenzione è data ai protagonisti della musica italiana , ai quali "Techetechetè" ha dedicato più di una puntata: da Mina (omaggiata insieme a Raffaella Carrà con una puntata speciale dedicata ai loro varietà del sabato sera) a Mia Martini, passando per i Pooh, Celentano e Claudio Baglioni.