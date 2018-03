Domani notte, 4 marzo, il chitarrista dei Radiohead Jonny Greenwood potrebbe vincere un Oscar per la la colonna sonora du "Phantom Thread", il film di Paul Thomas Anderson con Daniel Day Lewis (in Italia "Il filo nascosto").

Ma nel frattempo ha condiviso nuova musica per il cinema, quella scritta ed eseguita per "You Were Never Really Here", film di Lynne Ramsey con Joaquin Phoenix.

La colonna sonora verrà pubblicata il prossimo 9 marzo mentre il film arriva nei cinema americani il 6 aprile: ecco il primo estratto “Dark Streets”.