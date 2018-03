Grazia Letizia Veronese e Luca Filippo Battisti, rispettivamente moglie e figlio di Lucio Battisti, sono i protagonisti di una storia giudiziaria - che ha a vedere con il grande cantautore ma non con la sua musica. Una banale storia di condominio, che riguarda due finestre di un condominio a Rimini.

Secondo quanto riporta la stampa locale dell'Emilia-Romagna (Il Resto Del Carlino e l'ediziono bolognese di Repubblica), l'oggetto del contendere, che ha scatenato una lite durata anni, riguarda due infissi di un condominio di Rimini.

I vicini hanno portato in tribunale la questione dopo l'ultimo intervento sulle finestre, avvenuto nel 2011, sostenendo che le finestre siano state create illegalmente in quel momento. Il figlio di Battisti e l'operaio che ha svolto il lavoro hanno testimoniato che le finestre c'erano già - e sono stati in seguiti denunciati per falsa testimonianza - accusa per cui sono finiti sotto processo, fissato per il prossimo 29 marzo.

Grazia Letizia Veronese ha denunciato i vicini per calunnia e diffamazione: sostiene che le finestre vennero posate negli anni '80 per tutelare la privacy del marito. Ha quindi ricevuto una controdenuncia con la stessa accusa e il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giuduzio l'udienza preliminare era prevista nei giorni scorsi - ma è stata rimandata al 24 maggio per il maltempo.