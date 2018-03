Purtroppo abbiamo appreso stamattina che la lunga, tenace e coraggiosa battaglia di Mimmo Candito, giornalista di razza, contro la malattia che lo aveva colpito molti anni fa si è conclusa.

Per chi non conoscesse Mimmo Candito, qui è riassunta la sua prestigiosa carriera di giornalista.

A Marinella Venegoni, moglie e compagna di vita di Mimmo Candito, vanno le condoglianze più sincere da tutta la redazione di Rockol.

Ho conosciuto Mimmo nel suo ruolo di marito di Marinella Venegoni, collega e amica da tantissimo tempo. Ho sempre provato per lui, oltre a un rispetto che confinava con la soggezione che è giusto provare di fronte a un maestro della tua professione, una grandissima simpatia umana: ironico, distaccato eppure empatico, sempre sorridente, ogni volta che l’ho incontrato – l’ultima pochi mesi fa, in una pizzeria di Varazze – ho provato per lui la stessa ammirazione e lo stesso affetto.

Sapevo della sua malattia, della quale del resto lui stesso non ha fatto mistero, parlandone sempre con toni di lucida consapevolezza, come fa in questa straordinaria intervista che vi prego di guardare.

La sua grandezza professionale, e la sua passione per il nostro mestiere, sono state un esempio anche per me, come per molti altri; così come la sua visione del futuro del giornalismo, che è riassunta in quest’altro video tratto da una sua lezione.

Se scrivo che Mimmo mi mancherà, credetemi: non sto usando una frase di circostanza. A Marinella mando un abbraccio e un bacio, anche da parte di mia moglie e di mio figlio.

Franco Zanetti