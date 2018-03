Secondo quanto riporta TMZ, Rick Ross sarebbe stato trovato privo di sensi nella sua casa, nella zona di Miami, dopo una chiamata al 911 (il numero americano per le emergenze). Il rapper sarebbe stato quindi portato d'urgenza in ospedale dove ora sarebbe in rianimazione, con un supporto vitale tramite apparecchiature mediche.

Secondo quanto scrive TMZ il rapper aveva la polmonite, e problemi di cuore - ma la sua famiglia ha contattato la testata per negare sia il ricovero che la rianimazione.

William Roberts ha una lunga storia con le cronache non musicali: più volte arrestato per droga e possesso di armi da fuoco, nonché di controversie legali (ad esempio con LMFAO, accusati di avere plagiato il testo della sua “Hustlin” per “Party Rock Anthem”). Nel gennaio del 2013 era stato coinvolto in un drive-by shooting a Fort Lauderdale, Florida,