On Vinyl. From April. Reissues of Wide Awake In America, Pop and All That You Can't Leave Behind. #U2 #u2Pop #U2WAIA #U2ATYCLB #Vinyl

Pre order:https://t.co/pUxZlexR2Fhttps://t.co/baal6b6Dnehttps://t.co/oBG2dMVpsA pic.twitter.com/ScoJxwatM1